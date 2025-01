Ortega, 79 anni, un ex guerrigliero che aveva già guidato il paese negli anni ottanta dopo il trionfo della rivoluzione sandinista, era poi tornato al potere nel 2007, e da allora aveva riformato la costituzione una decina di volte, concedendosi tra le altre cose un numero illimitato di mandati.

L’assemblea nazionale del Nicaragua ha annunciato il 30 gennaio di aver dato il via libera definitivo a una riforma costituzionale che conferisce a Daniel Ortega e alla moglie Rosario Murillo i pieni poteri in qualità di presidente e copresidente.

Cosa succede in America Latina. A cura di Camilla Desideri. Ogni due settimane, il venerdì.

In base alla riforma, la vicepresidente Murillo diventa “copresidente” insieme a Ortega, e potranno candidarsi in coppia in elezioni che si terranno ogni sei anni, invece degli attuali cinque.

Il loro mandato è stato quindi esteso di un anno, fino al 2028.

I due leader avranno il compito di “coordinare gli organi legislativi, giudiziari ed elettorali”, nonché le amministrazioni regionali e comunali, in precedenza considerate autonome.