Il massiccio episodio di sbiancamento dei coralli in corso da due anni continua ad aggravarsi: quasi l’84 per cento delle barriere coralline del mondo – ecosistemi fondamentali per la vita marina e per centinaia di migliaia di persone – è stato danneggiato. I coralli sono altamente vulnerabili all’aumento della temperatura dell’acqua. Dal 2023 la temperatura media globale degli oceani è a livelli senza precedenti per l’intensificarsi del riscaldamento globale. A causa del riscaldamento e dell’acidificazione dei mari, provocati dalle emissioni di gas serra legate alle attività umane, negli ultimi due anni negli oceani Atlantico, Pacifico e Indiano si è diffuso un episodio di sbiancamento massiccio, il quarto dal 1998.

“Tra il 1 gennaio 2023 e il 20 aprile 2025 uno stress termico sinonimo di sbiancamento ha colpito l’83,7 per cento delle barriere coralline del mondo”, ha dichiarato il 21 aprile la National oceanic and atmospheric administration (Noaa), l’agenzia statunitense che si occupa del monitoraggio delle condizioni oceaniche e atmosferiche. In un comunicato stampa pubblicato il 23 aprile, anche gli scienziati dell’Iniziativa internazionale per le barriere coralline (Icri) hanno messo in guardia sulla portata dell’episodio di sbiancamento in corso. Il deperimento delle barriere coralline, evidenziato dallo sbiancamento, è causato dall’aumento della temperatura dell’acqua, che provoca l’espulsione delle zooxantelle, le alghe che vivono in simbiosi con i coralli e gli forniscono le sostanze nutritive e i colori brillanti. Se le alte temperature persistono, i coralli possono morire. Le barriere coralline possono tuttavia riprendersi se le temperature si abbassano per lunghi periodi o se si riducono altri fattori di rischio come l’inquinamento o la pesca eccessiva. “Purtroppo le temperature registrate in alcune regioni sono sufficientemente estreme da causare la morte di quasi tutti i coralli”, ha affermato la Noaa.