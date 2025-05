Il bilancio delle vittime delle inondazioni che hanno colpito la città di Mokwa, nella Nigeria centrale è salito ad almeno 115 morti. Lo ha dichiarato un funzionario dei servizi di emergenza il 30 maggio.

“Il bilancio delle vittime è di almeno 115 morti”, ha detto ai giornalisti Hussaini Isah, responsabile operativo dell’agenzia nazionale per la gestione delle emergenze nello stato federale del Niger. Le piogge torrenziali hanno spazzato via decine di case a Mokwa.

I servizi di soccorso stanno ancora lavorando per localizzare i dispersi. “Prevediamo che le vittime aumenteranno significativamente, perché i soccorritori sono stati mandati in diverse località”, ha spiegato Ibrahim Audu Husseini, il portavoce dell’agenzia per le emergenze.