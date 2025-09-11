Almeno 71 persone sono state uccise a Ntoyo, secondo un bilancio fornito il 9 settembre. Il 10 settembre fonti locali e di sicurezza hanno riferito che altre 18 persone sono morte in un attacco condotto nel villaggio di Fotodu.

Il bilancio di due attacchi condotti da un gruppo jihadista nella notte tra l’8 e il 9 settembre nel Nord Kivu, nell’est della Repubblica Democratica del Congo (Rdc), è salito a 89 morti, hanno riferito il 10 settembre alcune fonti locali e di sicurezza.

Dopo alcuni mesi d’inattività, dalla fine di luglio le Adf avevano ucciso più di 150 civili in numerosi attacchi condotti nelle province del Nord Kivu e dell’Ituri.

L’est della Rdc è in preda alle violenze dei gruppi armati da circa trent’anni. Al di fuori delle zone in cui sono attive le Adf, tra gennaio e febbraio il gruppo ribelle M23, sostenuto dal Ruanda, aveva conquistato vaste aree del Nord e del Sud Kivu, compresi i rispettivi capoluoghi Goma e Bukavu.

La firma di un accordo di principio tra l’M23 e il governo congolese, ottenuta grazie alla mediazione del Qatar e degli Stati Uniti, non si è ancora tradotta in un reale miglioramento della situazione umanitaria e di sicurezza sul campo.