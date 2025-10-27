L’Unifil sta collaborando con l’esercito libanese all’applicazione dell’accordo di tregua che il 27 novembre 2024 ha messo fine a più un anno di conflitto tra Israele e il gruppo filoiraniano Hezbollah, con due mesi di guerra aperta.

“In base a una prima ricostruzione dei fatti, le forze dell’Unifil hanno deliberatamente abbattuto il drone nel sud del Libano”, ha dichiarato sul social network X il portavoce dell’esercito israeliano Nadav Shoshani, annunciando l’apertura di un’inchiesta.

“Il drone non rappresentava una minaccia per l’Unifil. Dopo l’abbattimento, l’esercito israeliano ha sparato una granata verso la zona in cui si è verificato l’episodio”, ha aggiunto.

Il 26 ottobre l’Unifil aveva affermato in un comunicato che “un drone israeliano ha sorvolato in modo aggressivo” una delle sue pattuglie, precisando che “a quel punto i caschi blu hanno applicato le contromisure difensive necessarie per neutralizzarlo”.

“Un drone israeliano si è avvicinato a una pattuglia dell’Unifil che operava vicino a Kfar Kila e ha sganciato una granata. Poco dopo un carro armato israeliano ha aperto il fuoco in direzione dei caschi blu”, aveva aggiunto, senza segnalare vittime.

“Nessun colpo è stato sparato contro le forze dell’Unifil”, ha dichiarato invece Shoshani.