La sera del 29 ottobre il capo delle Rsf Mohamed Hamdan Dagalo ha riconosciuto che ad Al Fashir sono stati compiuti dei massacri, annunciando l’apertura di un’inchiesta.

L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) si è detta “sconvolta dalla notizia della tragica uccisione di più di 460 persone in un ospedale ostetrico saudita ad Al Fashir”. Secondo l’Oms, era l’unico ospedale ancora parzialmente operativo nella città.

Dato che le comunicazioni satellitari sono state interrotte – tranne che per le Rsf, che controllano la rete Starlink – e gli accessi alla città rimangono bloccati, nonostante gli appelli ad aprire dei corridoi umanitari, è molto difficile ottenere informazioni da fonti locali.

“Negli ultimi giorni più di duemila civili sono stati uccisi dalle Rsf, che hanno preso di mira anche le moschee e i volontari della Mezzaluna rossa”, ha affermato Mona Nour al Daem, responsabile degli aiuti umanitari della giunta militare, guidata da Abdel Fattah al Burhan.

La sera del 29 ottobre un gruppo di resistenza locale ha riferito di aver sentito degli spari nella parte ovest della città, “dove alcuni soldati continuano a combattere contro i paramilitari”.

Dal 26 ottobre più di 36mila persone sono riuscite a lasciare la città, dirigendosi verso i villaggi della zona o verso la città di Tawila, a 70 chilometri di distanza, che accoglie già, secondo le Nazioni Unite, più di 650mila sfollati.

L’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani ha avvertito del “rischio crescente di atrocità su base etnica”, ricordando la storia recente del Darfur, insanguinato nei primi anni duemila dai massacri commessi dalle milizie arabe janjawid, da cui hanno avuto origine le Rsf, contro le tribù locali masalit, fur e zaghawa.