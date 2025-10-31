Circa settecento persone sono state uccise nelle proteste antigovernative in Tanzania, secondo il principale partito di opposizione del paese dell’Africa orientale. La Tanzania, che conta 68 milioni di abitanti, è piombato nella violenza il 29 ottobre, giorno delle elezioni presidenziali e legislative, con l’imprigionamento e la destituzione dei due principali oppositori del capo di stato, Samia Suluhu Hassan. Il 29 ottobre un giornalista dell’Afp ha sentito forti spari nella capitale economica e città più grande del paese, Dar es Salaam, mentre centinaia di persone protestavano, dando anche fuoco a una stazione di polizia. Le proteste si sono poi diffuse in tutto il paese. “In questo momento, il bilancio delle vittime a Dar (es Salaam) è di circa 350 e di oltre duecento a Mwanza (nord). Se aggiungiamo le cifre di altri luoghi del paese, arriviamo a un totale di circa settecento morti”, ha dichiarato all’Afp il portavoce di Chadema, John Kitoka.

Il bersaglio delle proteste è il capo di stato, Samia Suluhu Hassan, promossa a capo della Tanzania alla morte del suo predecessore John Magufuli nel 2021, e che aspira a essere rieletta. Inizialmente acclamata per aver allentato le restrizioni introdotte dal suo predecessore, è stata poi accusata di aver attuato un severo giro di vite nei confronti dei suoi critici, in particolare nel periodo precedente al voto. I siti web locali non sono stati aggiornati dal 29 ottobre, internet è stato sospesos e Hassan non ha commentato i disordini. L’unica dichiarazione ufficiale è arrivata dal capo di stato maggiore dell’esercito, Jacob Mkunda, che ha definito i manifestanti “criminali”. “Chiedo ai tanzaniani di mantenere la calma. Le forze di difesa stanno contenendo la situazione”, ha aggiunto. I risultati delle elezioni non sono ancora noti. Lo spoglio dei voti è ancora in corso, con aggiornamenti regolari da parte della televisione nazionale, che non fa cenno ai disordini ma mostra, senza sorprese, una vittoria schiacciante del partito al potere Ccm. Sull’isola di Zanzibar, importante meta turistica internazionale, il partito di governo è stato dichiarato vincitore delle elezioni locali il 30 ottobre. Ma il partito di opposizione Act-Wazalendo, arrivato secondo, ha respinto i risultati, definendoli “fraudolenti” e chiedendo nuove elezioni.

