Il 29 ottobre vari episodi di violenza sono stati segnalati durante una manifestazione antigovernativa a Dar es Salaam nel giorno delle elezioni presidenziali e legislative, da cui l’opposizione è stata esclusa.

Un commissariato è stato incendiato sul viale che conduce al porto della città, considerata la capitale economica della Tanzania, mentre i manifestanti gridavano “restituiteci il nostro paese”, ha riferito un giornalista dell’Afp.

La polizia ha cercato di bloccarli, ma è stata sopraffatta. Il giornalista dell’Afp ha sentito anche colpi di arma da fuoco.