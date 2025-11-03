Nella notte tra il 2 e il 3 novembre un terremoto di magnitudo 6,3 ha colpito il nord dell’Afghanistan, causando la morte di almeno 20 persone. Poco più di due mesi fa il paese era stato colpito dal sisma più mortale della sua storia recente.

L’epicento del terremoto è stato localizzato a Kholm, nella provincia di Samangan, circa 60 chilometri a est della grande città di Mazar-i Sharif, a 28 chilometri di profondità, secondo lo United States geological survey (Usgs).

“Almeno 20 persone sono morte e circa 320 sono rimaste ferite nelle province di Samangan e Balkh”, ha affermato Sharafat Zaman, portavoce del ministero della salute, precisando che il bilancio è provvisorio.