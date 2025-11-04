Almeno 26 persone sono morte nel passaggio del tifone Kalmaegi sul centrosud delle Filippine, mentre quasi 400mila persone sono state costrette a lasciare le loro case.

Varie località dell’isola di Cebu sono state interamente sommerse, costringendo gli abitanti a rifugiarsi sui tetti, come mostrano alcuni video diffusi sui social network.

“Solo a Cebu hanno perso la vita 21 persone”, ha dichiarato all’Afp Rafaelito Alejandro, vicedirettore della protezione civile, sottolineando che “il bilancio totale, ma provvisorio, è di 26 morti, la maggior parte per annegamento”.

“Quasi 400mila persone avevano lasciato preventivamente le loro case”, ha aggiunto.