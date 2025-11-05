Almeno 40 persone sono morte in un attacco a El Obeid, capoluogo dello stato del Kordofan Settentrionale, nel centrosud del Sudan, hanno annunciato il 5 novembre le Nazioni Unite, mentre continuano le violenze nella vicina regione del Darfur. L’attacco si è verificato il 4 novembre durante un funerale nella città, sottoposta a un assedio dei paramilitari delle Forze di supporto rapido (Rsf). Il conflitto tra l’esercito e le Rsf, scoppiato nell’aprile 2023, si sta ormai concentrando sul Kordofan Settentrionale, uno stato strategico posto tra il Darfur a ovest e la capitale Khartoum a est.

“Fonti locali riferiscono che almeno 40 civili sono morti e decine sono rimasti feriti nell’attacco a El Obeid”, ha affermato l’Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari umanitari (Ocha). Secondo l’Ocha, le violenze continuano anche nel Darfur Settentrionale, dove “il 2 novembre sono stati segnalati vari bombardamenti aerei e con droni”. Da quando il 26 ottobre Al Fashir, l’ultima roccaforte dell’esercito nel Darfur, è caduta nelle mani delle Rsf, le Nazioni Unite hanno denunciato massacri, stupri, saccheggi e spostamenti di popolazione. “Ci svegliamo tremando, le immagini del massacro ci perseguitano”, ha dichiarato Amira, una donna con quattro figli che si è rifugiata a Tawila, una località a circa 70 chilometri da Al Fashir. “Abbiamo assistito a degli stupri di gruppo in pubblico, è stato orribile”, ha raccontato. Secondo le Nazioni Unite, più di 71mila civili sono fuggiti da Al Fashir dopo il 26 ottobre.

Il 4 novembre il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres ha esortato le parti a “venire al tavolo dei negoziati” e a “mettere fine a questo incubo di violenza”. L’inviato statunitense per l’Africa, Massad Boulos, aveva cercato nei giorni scorsi, durante un viaggio al Cairo, di finalizzare una proposta di tregua umanitaria elaborata a metà settembre con Egitto, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti. Il gruppo di mediazione, chiamato Quad, sta anche lavorando a un piano di pace, ma finora tutte le proposte sono cadute nel vuoto. “La situazione sul terreno è molto complicata”, ha riconosciuto il 4 novembre la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt.