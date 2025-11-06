Il tifone Kalmaegi, il più mortale di quest’anno nelle Filippine, ha causato almeno 142 morti e 127 dispersi, hanno riferito il 6 novembre le autorità. Il tifone si sta ora dirigendo verso il Vietnam.

L’ufficio nazionale della protezione civile ha confermato il 6 novembre 114 decessi, ma poco dopo le autorità della provincia di Cebu, la più colpita, hanno riferito di 28 morti aggiuntivi. Circa 500mila persone risultano attualmente sfollate nel paese.

A Liloan, una città dell’isola di Cebu, almeno 35 persone sono morte nelle alluvioni causate dal passaggio del tifone.

Sulla vicina isola di Negros, dove i decessi sono stati almeno 30, le piogge torrenziali hanno causato una colata di fango vulcanico che ha seppellito alcune case a Canlaon.

Tra le vittime del tifone ci sono anche sei membri dell’equipaggio di un elicottero militare precipitato sulla grande isola di Mindanao, nel sud del paese, durante le operazioni di soccorso.