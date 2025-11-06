Il 5 novembre la procura libica ha annunciato l’arresto dell’ex capo della polizia giudiziaria di Tripoli, Osama Almasri Najim, accusato di torture nei confronti dei detenuti e ricercato dalla Corte penale internazionale (Cpi). La procura ha precisato in un comunicato di aver raccolto informazioni su “violazioni dei diritti dei detenuti avvenute nel principale istituto penitenziario di Tripoli”, e in particolare di “atti di tortura e trattamenti crudeli e degradanti”. Almasri si trova attualmente in custodia cautelare.

Ex capo della polizia giudiziaria e responsabile del centro di detenzione di Mitiga a Tripoli, Almasri è oggetto di un mandato d’arresto della Cpi per crimini di guerra e crimini contro l’umanità, commessi a partire dal 2015. “Gli inquirenti hanno condotto un interrogatorio sulle circostanze delle violazioni dei diritti di dieci detenuti e sulla morte di uno di loro in seguito ad atti di tortura”, ha affermato la procura. Almasri era stato arrestato a gennaio in un hotel a Torino, in Italia, sulla base del mandato d’arresto della Cpi, ma era stato rilasciato due giorni dopo su ordine della corte d’appello di Roma per vizio procedurale ed espulso verso Tripoli a bordo di un aereo messo a disposizione dal governo italiano. L’episodio aveva messo in forte imbarazzo la presidente del consiglio italiana Giorgia Meloni.