La corte suprema statunitense, che ha una maggioranza di destra, ha dato il via libera il 6 novembre a un divieto imposto dall’amministrazione Trump di rilasciare passaporti con il genere “x” o diverso da quello di nascita.

Il 20 gennaio, il giorno del suo insediamento alla Casa Bianca, il presidente statunitense Donald Trump aveva firmato un ordine esecutivo in base al quale la sua amministrazione riconosceva solo l’esistenza di “due sessi, maschile e femminile, definiti alla nascita”.

Il dipartimento di stato aveva quindi annunciato che avrebbe smesso di rilasciare passaporti con il genere “x” o diverso da quello di nascita, revocando una riforma introdotta dall’ex presidente democratico Joe Biden.

La decisione era stata però contestata in tribunale e sospesa due volte, in primo grado a giugno e in appello a settembre.