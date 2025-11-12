In questo rapporto molto atteso la Iea ha ipotizzato tre possibili scenari relativi al futuro energetico del mondo: uno basato sulle politiche attuali degli stati, uno basato sul raggiungimento della neutralità carbonica nel 2050 e uno mediano che prende in considerazione le misure già annunciate dagli stati sulla transizione energetica.

Per quanto riguarda la ripartizione delle fonti di energia, invece, i percorsi divergono: nello scenario mediano la domanda di carbone raggiungerà un picco e quella di petrolio si stabilizzerà “intorno al 2030”. Il gas, invece, continuerà a crescere anche negli anni trenta, contrariamente alle previsioni precedenti, a causa della svolta statunitense e dei prezzi più bassi.

Fondata nel 1974 dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) per aiutare i paesi ricchi ad affrontare lo shock petrolifero, la Iea, che negli ultimi anni ha definito le politiche da adottare per raggiungere la neutralità carbonica nel 2050, è finita nel mirino dell’amministrazione Trump, favorevole ai combustibili fossili e negazionista sul cambiamento climatico.

“Riformeremo la Iea o ci ritireremo”, aveva avvertito a luglio il segretario statunitense dell’energia Chris Wright in un’intervista a Bloomberg.