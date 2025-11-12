“Se non saranno presenti, peggio per loro”, ha affermato il 12 novembre il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa in risposta a una domanda sul boicottaggio da parte degli Stati Uniti del vertice del G20 che si terrà a Johannesburg, in Sudafrica, il 22 e il 23 novembre. Sarà il primo vertice del G20 organizzato nel continente africano.

La settimana scorsa il presidente statunitense Donald Trump aveva annunciato che non avrebbe inviato alcun rappresentante della sua amministrazione all’appuntamento annuale delle principali economie mondiali, accusando ancora una volta Pretoria, senza fornire prove, di perseguitare gli agricoltori bianchi.

“Il G20 si svolgerà come previsto anche senza gli Stati Uniti. Molti altri capi di stato e di governo saranno presenti, e insieme prenderemo decisioni importanti. Se gli Stati Uniti non ci saranno, peggio per loro”, ha dichiarato Ramaphosa.

Il Sudafrica è uno dei bersagli preferiti di Trump sulla scena internazionale dal suo ritorno alla Casa Bianca.