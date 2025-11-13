Il 13 novembre il parlamento pachistano ha approvato una controversa riforma costituzionale, definita dall’opposizione “il colpo di grazia alla democrazia”, che garantisce tra le altre cose al presidente e al capo dell’esercito l’immunità a vita.

L’emendamento costituzionale, approvato a maggioranza dei due terzi dall’assemblea nazionale e dal senato, amplia inoltre i poteri del capo dell’esercito e limita il ruolo e l’indipendenza della corte suprema, la più alta giurisdizione del paese.

Considerato l’istituzione più potente del Pakistan, l’esercito ha governato il paese per quasi metà della sua storia dopo l’indipendenza, ottenuta nel 1947. Ancora oggi è spesso accusato d’interferire nelle questioni politiche.