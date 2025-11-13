“Il paese non è mai stato così in salute”, ha aggiunto, anche se i sondaggi segnalano un crescente malcontento dei cittadini sulla gestione dell’economia.

“Non cederemo mai ai ricatti”, ha dichiarato Trump al momento di firmare il testo appena approvato dalla camera dei rappresentanti, dopo 43 giorni di paralisi delle attività federali che ha sconvolto diversi settori dell’economia statunitense.

Il 12 novembre, due giorni dopo il senato, la camera dei rappresentanti ha approvato la legge di bilancio con 222 voti a favore e 209 contrari. Sei deputati democratici si sono uniti alla maggioranza, mentre due repubblicani hanno votato contro.

Il 10 novembre otto senatori democratici avevano approvato insieme ai colleghi repubblicani la legge, che proroga il bilancio federale fino al 31 gennaio 2026.

Il testo lascia in sospeso l’estensione degli aiuti per l’assistenza sanitaria, in scadenza alla fine dell’anno, con grande disappunto della base e di molti politici democratici. Si tratta del cosiddetto programma “Obamacare”, l’assicurazione per le famiglie a basso reddito.

Trump non ha fatto mistero delle sue intenzioni, definendo gli aiuti per l’assistenza sanitaria un “disastro” e un “incubo”.