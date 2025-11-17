Il 16 novembre il presidente statunitense Donald Trump ha compiuto una giravolta invitando i deputati repubblicani ad approvare la pubblicazione di tutti i documenti sul caso Epstein in possesso della sua amministrazione.

“I deputati repubblicani dovrebbero votare a favore della pubblicazione dei documenti sul caso Epstein perché non abbiamo nulla da nascondere ed è ora di lasciarci alle spalle questa farsa orchestrata dal Partito democratico”, ha affermato sul suo social network Truth Social, modificando la sua posizione precedente.

“Il dipartimento della giustizia ha già reso pubbliche decine di migliaia di pagine sul caso e sta indagando su vari esponenti democratici che avevano rapporti con Jeffrey Epstein, tra cui Bill Clinton, Reid Hoffman e Larry Summers”, ha aggiunto.