Il presidente statunitense ha ringraziato i paesi membri del Consiglio di sicurezza, comprese Russia e Cina, che si sono astenute, mentre gli altri tredici hanno approvato il piano.

Modificata più volte nel corso di difficili negoziati, la risoluzione “sostiene” il piano di Trump, che a partire dal 10 ottobre ha garantito una fragile tregua tra Israele e Hamas.

Stéphane Dujarric, portavoce del segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres, ha definito la sua adozione “un passo importante nel consolidamento della tregua”.

Hamas ha reagito contestando la risoluzione, sostenuta invece dall’Autorità Nazionale Palestinese (Anp). “Il testo non risponde alle necessità e ai diritti politici e umani dei palestinesi, imponendo un meccanismo di tutela internazionale sulla Striscia di Gaza che rifiutiamo categoricamente”, ha affermato Hamas.

La risoluzione conferisce mandato fino al 31 dicembre 2027 a un “comitato di pace”, definito “un organismo di transizione” in attesa di poter coinvolgere nell’amministrazione un’Anp profondamente riformata. Il comitato sarà presieduto da Trump.

Prevede anche una “forza di stabilizzazione internazionale” (Isf), che avrà il compito di garantire la sicurezza dei confini con Israele e l’Egitto, la smilitarizzazione di Gaza, il disarmo dei “gruppi armati non statali”, la protezione dei civili e la formazione di una polizia palestinese. Il testo non fornisce dettagli sulla composizione dell’Isf.