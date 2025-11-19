L’amministrazione regionale di Ternopil ha invitato gli abitanti a rimanere nelle loro case e a tenere chiuse le finestre per la presenza di sostanze nocive nell’aria.

Secondo l’ultimo bilancio dei servizi di soccorso, 25 persone, tra cui due bambini, sono morte e circa sessanta sono rimaste ferite nei bombardamenti a Ternopil, nell’ovest del paese, che “hanno colpito edifici residenziali, impianti industriali e magazzini, causando vasti incendi”, ha riferito il ministero dell’interno.

Il 19 novembre almeno 25 persone sono morte in uno dei più sanguinosi attacchi russi nell’ovest dell’Ucraina, mentre il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj è arrivato in Turchia per cercare di rilanciare i negoziati di pace con la Russia.

Zelenskyj ha reagito affermando che “gli ultimi attacchi dimostrano che la pressione sulla Russia è insufficiente. Sanzioni efficaci e maggiori aiuti militari all’Ucraina modificherebbero la situazione”.

“Ecco il piano di pace della Russia”, ha invece ironizzato il ministro degli esteri ucraino Andrij Sybiha.

In totale nella notte tra il 18 e il 19 novembre la Russia ha lanciato 476 droni e 48 missili contro l’Ucraina, secondo l’aeronautica militare ucraina. Di questi, 442 droni e 41 missili sono stati abbattuti.

I bombardamenti sono stati particolarmente massicci nell’ovest dell’Ucraina, che di solito è relativamente risparmiato a causa della lontananza dalla linea del fronte. Oltre a Ternopil sono state colpite Leopoli e Ivano-Frankivsk.