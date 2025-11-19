Per mesi Trump aveva osteggiato la pubblicazione dei documenti, che potrebbe avere conseguenze imbarazzanti per lui.

Approvata con 427 voti a favore e uno solo contrario alla camera dei rappresentanti, e poi all’unanimità al senato, la legge ordina al dipartimento della giustizia di pubblicare l’intero dossier sul ricco finanziere e criminale Jeffrey Epstein, morto in prigione nel 2019 prima di essere processato per lo sfruttamento sessuale di decine di ragazze minorenni.

Il 28 novembre il congresso statunitense ha approvato una legge che costringe l’amministrazione a pubblicare tutti i documenti sul caso Epstein. Il presidente Donald Trump, fortemente contrario alla pubblicazione prima di cambiare idea nello scorso fine settimana, dovrà ora ratificarla.

Dopo il voto alla camera il presidente aveva ostentato indifferenza. “Non so e non m’interessa quando il senato approverà il testo”, aveva dichiarato.

“Vorrei solo che i repubblicani non perdessero di vista tutti i successi che abbiamo ottenuto”, aveva aggiunto.

In precedenza aveva ribadito di non avere “niente a che fare con Jeffrey Epstein”, sottolineando di averlo escluso dal suo lussuoso club a Mar-a-Lago, in Florida, perché era “un pervertito”.

Trump ed Epstein si erano frequentati dagli anni ottanta fino all’inizio degli anni duemila, prima che il finanziere fosse indagato.