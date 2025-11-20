“Il 4 dicembre cominceremo a chiudere gli account e completeremo l’operazione entro il 10 dicembre”, ha aggiunto.

“A partire da oggi notificheremo agli utenti australiani di età compresa tra i 13 e i 15 anni che perderanno l’accesso a Instagram, Threads e Facebook”, ha affermato in un comunicato.

Il 20 novembre l’azienda tecnologica statunitense Meta ha annunciato che il 4 dicembre, sei giorni prima dell’entrata in vigore in Australia di una legge che vieta i social network ai minori di 16 anni, comincerà a chiudere gli account.

L’Australia ha circa 350mila utenti di Instagram e 150mila di Facebook di età compresa tra i 13 e i 15 anni, secondo i dati del governo, guidato dal laburista Anthony Albanese.

“Gli utenti ritroveranno i loro account esattamente come li hanno lasciati al compimento dei 16 anni”, ha assicurato Meta.

In base alla legge, approvata dal parlamento australiano nel novembre 2024 e considerata una delle più restrittive al mondo, i social network attivi nel paese, tra cui Facebook, Instagram e TikTok, hanno l’obbligo di rimuovere gli utenti di età inferiore ai 16 anni. In caso di violazioni rischiano multe fino a 49,5 milioni di dollari australiani (quasi 28 milioni di euro).

“Condividiamo l’obiettivo del governo australiano di garantire esperienze online sicure e adeguate all’età, ma allontanare i ragazzi dai loro amici e dalle loro comunità non è la soluzione”, ha affermato Meta.