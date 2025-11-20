In cambio avrebbe però ottenuto la presidenza dei negoziati in vista della Cop31, una ripartizione dei compiti davvero insolita.

Durante una riunione a Belém, in Brasile, dove si sta svolgendo la Cop30, la delegazione australiana ha accettato che la prossima conferenza si svolga in Turchia.

Ogni giovedì le notizie più importanti sulla crisi climatica e ambientale. A cura di Gabriele Crescente.

Il primo ministro australiano Anthony Albanese ha salutato “una grande vittoria sia per l’Australia sia per la Turchia”.

Il ministro australiano per il cambiamento climatico e l’energia, Chris Bowen, ha sottolineato che “entrambi i paesi hanno fatto concessioni importanti”.

Nel novembre 2026 decine di migliaia di persone raggiungeranno quindi Antalya, una nota località balneare della costa mediterranea turca, per partecipare alla Cop31.

Ma la tradizionale conferenza preparatoria si svolgerà nella regione del Pacifico, le cui isole sono minacciate dall’aumento del livello del mare e da altri eventi estremi legati alla crisi climatica.

La Papua Nuova Guinea ha criticato l’accordo raggiunto dal governo australiano. “Siamo tutti scontenti, noi e gli stati insulari del Pacifico”, ha dichiarato all’Afp il ministro degli esteri Justin Tkatchenko.

Questa settimana è prevista una nuova riunione a Belém per ufficializzare l’intesa.