In Vietnam il bilancio delle alluvioni e delle frane causate dalle piogge torrenziali delle ultime settimane è salito a 41 morti, nove dispersi e decine di migliaia di sfollati, hanno annunciato il 20 novembre le autorità.

Dalla fine di ottobre il sud e il centro del paese hanno registrato precipitazioni quasi incessanti, che hanno causato una serie di alluvioni e frane, e lasciato sott’acqua destinazioni turistiche e siti storici.

Secondo il ministero dell’ambiente, almeno 41 persone sono morte dallo scorso fine settimana, e sono in corso le ricerche di nove persone che risultano disperse.

Circa 62mila persone sono state costrette a lasciare le loro case, alcune delle strade principali del paese sono state bloccate dalle frane e centinaia di migliaia di abitazioni sono rimaste senza elettricità.