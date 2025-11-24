A settembre l’ex capo dello stato di estrema destra (2019-2022) era stato condannato a 27 anni di prigione per un tentativo di colpo di stato, il cui obiettivo era impedire il ritorno al potere dell’attuale presidente Luiz Inácio Lula da Silva, che l’aveva sconfitto nelle elezioni dell’ottobre 2022.

Il 23 novembre, durante un’udienza a Brasília, Bolsonaro ha affermato di aver avuto “un momento di paranoia e allucinazioni” il 21 novembre a causa dei farmaci che assume e di aver quindi deciso di “usare una saldatrice per ferro per manomettere il braccialetto elettronico”, secondo il verbale della corte suprema, visionato dall’Afp.

Ha aggiunto di aver pensato che il braccialetto avesse all’interno un dispositivo di ascolto, assicurando di non aver avuto “alcuna intenzione di fuggire”.

L’ex presidente ha anche raccontato di aver trascorso gran parte del pomeriggio a cercare di aprire il braccialetto fino a quando, intorno alla mezzanotte, è tornato in sé.

Poco dopo la polizia aveva raggiunto la sua abitazione, che si trova in un quartiere residenziale di lusso di Brasília.

In un primo momento Bolsonaro aveva dichiarato di aver sbattuto la caviglia contro una scala.

A una poliziotta che, vedendo le tracce delle bruciature sul braccialetto, gli aveva chiesto se avesse usato un ferro da stiro, aveva risposto: “No, una saldatrice per ferro, per curiosità”.