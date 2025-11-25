Il 25 novembre sia l’Ucraina sia la Russia hanno segnalato degli attacchi massicci sui rispettivi territori, con almeno tre morti nella regione russa di Rostov e sei nella capitale ucraina Kiev.

I nuovi attacchi con missili e droni arrivano in un momento in cui la Russia, che ha minacciato d’intensificare la sua offensiva se Kiev non accetterà il piano del presidente statunitense Donald Trump per mettere fine alla guerra, ha respinto una controproposta europea.

In Russia, almeno tre persone sono morte e otto sono rimaste ferite in un attacco ucraino contro la città portuale di Taganrog e il vicino distretto di Neklinovskij, sul mar d’Azov, nella regione di Rostov, ha annunciato su Telegram il governatore regionale Jurij Sljusar.

Anche le autorità del territorio russo di Krasnodar, sul mar Nero, hanno riferito di un massiccio attacco aereo ucraino contro varie località.

“Nella notte il territorio di Krasnodar ha subìto uno degli attacchi più intensi da parte delle forze armate ucraine. Sei persone sono rimaste ferite e almeno venti case sono state danneggiate”, ha dichiarato su Telegram il governatore regionale Veniamin Kondratjev.

Il ministero della difesa russo ha affermato che 249 droni ucraini sono stati abbattuti durante la notte.