Uno strano modo di negoziare la pace. Primo atto: venerdì Washington rende pubblico un piano in ventotto punti che riprende le principali richieste russe e che somiglia a una capitolazione dell’Ucraina. Un piano elaborato senza consultare né l’Ucraina né gli alleati europei. L’atmosfera è così cupa che il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj dichiara di dover scegliere tra perdere la dignità o perdere il sostegno del suo principale alleato.

Secondo atto: domenica statunitensi, ucraini ed europei si riuniscono a Ginevra per discuterne. Gli europei fanno una controproposta, gli ucraini negoziano passo dopo passo. E il tono, a fine giornata, è più positivo: la Casa Bianca afferma che qualsiasi accordo dovrà rispettare la sovranità dell’Ucraina.

È la terza volta in pochi mesi che l’amministrazione statunitense mette in scena la stessa situazione: un tentativo di concludere un accordo con Vladimir Putin a qualsiasi prezzo, prima di fare marcia indietro perché le condizioni sono inaccettabili, anche per una parte dei repubblicani a Washington.

L’accordo che l’Ucraina e i suoi alleati europei cercano di raggiungere è senza dubbio inaccettabile per Vladimir Putin. Sapremo quindi nei prossimi giorni se, ancora una volta, il riequilibrio della posizione statunitense farà fallire questo nuovo tentativo diplomatico.

Ma il metodo è comunque sconcertante. Il piano iniziale riprendeva a tal punto il linguaggio del Cremlino che alcuni parlamentari repubblicani a Washington si sono chiesti se non fosse stato scritto in russo e poi tradotto in inglese da un’intelligenza artificiale. E domenica mattina Donald Trump aveva twittato, in lettere maiuscole come fa quando non è contento, che i dirigenti ucraini erano degli “ingrati” verso l’aiuto statunitense.