Gli elettori svizzeri hanno respinto il 30 novembre due referendum: il primo prevedeva la sostituzione del servizio militare con un servizio civile obbligatorio per tutti, senza distinzioni di genere, e il secondo l’introduzione di una tassa climatica sulle eredità dei cittadini più ricchi.

Le due proposte sono state respinte con una maggioranza schiacciante (84 per cento la prima e 78 per cento la seconda), mentre il tasso di partecipazione è stato del 43 per cento.

I sondaggi avevano previsto la vittoria del no, ma non con un margine così ampio.

Il governo e il parlamento avevano invitato gli elettori a respingere entrambe le proposte, sostenendo che avrebbero messo a rischio l’economia. Tuttavia i due referendum avevano suscitato un acceso dibattito nel paese, in particolare sul ruolo delle donne nella società.

In base al sistema di democrazia diretta in vigore in Svizzera, bastano centomila firme per sottoporre quasi qualunque proposta al voto popolare. Gli elettori sono quindi chiamati a esprimersi a intervalli regolari su un’ampia varietà di temi, a livello federale, cantonale o comunale.