Almeno 31 persone sono morte in attacco aereo condotto dalla giunta militare birmana contro un ospedale nell’ovest del paese, ha riferito l’11 dicembre un operatore umanitario presente sul posto, in un momento in cui le forze armate stanno rafforzando la loro offensiva in vista delle elezioni legislative.

“La situazione è terribile”, ha dichiarato Wai Hun Aung, riferendosi a un attacco condotto la sera del 10 dicembre contro l’ospedale di Mrauk U, nello stato Rakhine, vicino al confine con il Bangladesh.

“Il bilancio provvisorio è di 31 morti e 68 feriti, ma è destinato ad aggravarsi”, ha aggiunto.

Un’intera ala dell’ospedale è stata distrutta dall’esplosione, che ha formato un grande cratere nel terreno. Una ventina di corpi avvolti in coperte giacciono all’esterno della struttura.

Maung Bu Chay, un falegname di 61 anni, ha dichiarato che nell’attacco sono morti la moglie, la nuora e il padre di quest’ultima.