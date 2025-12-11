Pasta fresca, condimenti saporiti, olio d’oliva artigianale: il 10 dicembre la cucina italiana è diventata patrimonio culturale immateriale Unesco, una prima mondiale che contribuirà ad aumentare l’attrattività turistica della penisola.

La candidatura italiana, presentata nel 2023, era tra i 68 dossier da esaminare tra il 9 e l’11 dicembre da un comitato dell’agenzia delle Nazioni Unite riunito a New Delhi, in India.

“Questo riconoscimento onora chi siamo e la nostra identità”, ha dichiarato la presidente del consiglio Giorgia Meloni, il cui governo di destra ha anche un ministero delle imprese e del made in Italy.

“Per noi italiani la cucina non è solo cibo o una raccolta di ricette. È molto di più: è cultura, tradizione, lavoro, ricchezza”, ha aggiunto in un comunicato.