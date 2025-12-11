Due miei cari amici stanno crescendo i loro quattro bambini in una città con un costo della vita estremamente alto. Un’impresa non da poco. Non sono milionari, ma neanche poveri. A causa del distretto scolastico in cui vivono, preferiscono mandare i figli in una scuola privata, dove la retta supera i 27mila dollari l’anno. Quando solo due bambini erano in età scolare riuscivano a gestire la situazione, ma il prossimo anno saranno in tre a dover andare a scuola, e presto addirittura in quattro.

Qualche giorno fa questi due amici mi hanno detto di aver fatto domanda per un’agevolazione finanziaria sulla retta per tutti e tre i figli, perché pensano che il loro reddito familiare rientri nei limiti previsti. Sono rimasta spiazzata. La moglie veste sempre all’ultima moda e ha un debole per gioielli e borse di marca. Mangiano regolarmente nei migliori ristoranti, fanno vacanze costose e l’auto del marito non è certo una familiare. Sono abbastanza in confidenza con la moglie da sapere che paga a prezzo pieno tutti i suoi acquisti di lusso.

Quando me l’hanno detto, non ho saputo reagire. Così ho scherzato, dicendo che forse la moglie non avrebbe dovuto presentarsi al colloquio con la sua borsa firmata da settemila dollari o con le scarpe e i gioielli che sfoggiava in quel momento. Lei è scoppiata a ridere e ha detto che per quell’incontro si sarebbe vestita più modestamente.

Ho la sensazione che stia togliendo un’opportunità ai bambini che ne hanno davvero bisogno e che non sia semplicemente disposta a ridimensionare il suo stile di vita per pagare l’istruzione che ha scelto per i figli. Sono amici stretti e negli anni abbiamo imparato ad apprezzare l’onestà nei nostri rapporti, il che ha rafforzato la nostra amicizia. Ma so che le questioni economiche personali sono molto delicate. Cosa avrei dovuto dire?–Lettera firmata