Perché tanto odio? Per comprendere le ossessioni di Donald Trump basta leggere la trascrizione dell’intervista concessa al sito d’informazione Politico. L’intervista è dolorosa e incoerente. Il giornalista di Publico riesce a malapena a porre le sue domande, mentre il presidente statunitense ripete incessantemente gli stessi attacchi: contro un’Europa “debole” e “in declino”, contro un’Ucraina che non ha alcuna possibilità di vincere perché la Russia è troppo forte; contro Joe Biden, contro i migranti, contro il sindaco di Londra.

Non sarebbe così grave, se solo questa polemica disordinata non arrivasse all’indomani della pubblicazione della “Strategia di sicurezza nazionale”, un documento ufficiale che esprime in termini più coerenti lo stesso disgusto verso l’Europa di oggi manifestato da Trump.

A questo punto è inevitabile chiedersi: da dove viene questo rigetto, e quali sono le conseguenze strategiche per il futuro dell’Europa? Una parte della risposta è legata alle ossessioni di Trump negli Stati Uniti, che il presidente ricicla sull’altra sponda dell’Atlantico. Per esempio quella dei migranti rilasciati dai penitenziari congolesi per invadere l’Europa, come in passato dovevano invadere gli Stati Uniti. Nessun argomento razionale può opporsi a questa fantasia che ripete di continuo.