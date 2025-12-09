Nelle ultime settimane in Italia si è discusso molto di libertà di scelta delle famiglie, vita nella natura, istruzione pubblica e privata e, mescolando cose diverse, anche di homeschooling e scuole nel bosco. Il dibattito è stato, e continua a essere, infuocato. Ma proviamo a mettere da parte lo scontro e concentriamoci sull’ultimo aspetto, le scuole nel bosco, di cui non ci siamo mai occupati in questa newsletter.

Le forest school arrivano nel Regno Unito nel 1993, ma per anni restano una realtà marginale. Dopo la pandemia di covid-19, però, si moltiplicano e diventano più di duecento. L’idea su cui si basano è semplice: riportare l’apprendimento fuori dall’aula. Senza ritmi o modi imposti, bambine e bambini si arrampicano, imparano a riconoscere piante e fiori, sperimentano intrugli, ascoltano rumori (o il silenzio) e così esplorano, collaborano, cercano soluzioni e diventano più autonomi. Tutto si regge su due pilastri: il gioco libero e il rischio “supportato”, cioè monitorato da adulti. Il metodo è pensato per la fascia 0-6 anni, ma ormai viene adottato nei contesti più diversi.

La scuola (o l’asilo) nel bosco ha una storia relativamente recente. È nata in Danimarca, a Søllerød, negli anni cinquanta da un’intuizione di Ella Flatau, una mamma che ogni giorno passava ore tra gli alberi dietro casa con i suoi quattro figli e quelli dei vicini. La sua scelta incuriosì altri genitori, e insieme crearono un modello, lo Skovbørnehave, che si diffuse abbastanza velocemente nei paesi vicini. In Svezia è stato chiamato I Ur och Skur (dove Ur significa “brutto tempo” e Skur “acquazzone”), in Germania Waldkindergarten.