A Messina uno stalker mandava a una donna conosciuta online foto e video creati con l’intelligenza artificiale in cui i due si scambiavano effusioni erotiche mai realmente avvenute (1). A Mesagne (Brindisi) durante la festa del santo patrono un venditore di crêpe ha tentato di convincere due ragazze minorenni a compiere atti sessuali con lui sostenendo che era un sensitivo e che se rifiutavano le avrebbe maledette (2). A Milano una manager di una multinazionale è stata licenziata per scarso rendimento sul lavoro dopo aver subito uno stupro di gruppo (3). A Borgosatollo (Brescia) c’è una mostra nei negozi della città con i jeans, le felpe, le scarpe e gli altri vestiti indossati da donne vittime di violenza sessuale. L’iniziativa è stata chiamata “Com’eri vestita?” (4). A Bologna una donna faceva stalking alla sua ex compagna mettendo online annunci per vendere la sua casa e organizzando i suoi funerali (5). In provincia di Pordenone una donna è finita a processo per stalking in una vicenda in cui lei e i vicini di casa si accusano reciprocamente di malocchio e macumbe (6). Un ex consigliere comunale di Civitanova Marche (Macerata) è stato condannato a pagare una multa per molestie nei confronti di un’assessora della parte politica avversa (7). A Milano un consigliere regionale e attivista gay ha denunciato che in aula un collega della parte politica avversa ha mimato con le mani e la bocca un rapporto orale mentre lui stava parlando (8). Nel carcere di Civitavecchia, dove non esiste ancora una stanza per l’intimità in cui i detenuti possono incontrare le loro compagne, una donna è stata denunciata perché ha praticato sesso orale al fidanzato nella sala colloqui (9). A Venezia un giovane migrante senza dimora è stato condannato per estorsione dopo aver chiesto seicentomila euro a una signora ricca, minacciandola in caso contrario di diffondere i video dei loro rapporti sessuali (10). A Reggio Calabria una lavoratrice sessuale ha filmato di nascosto un rapporto con un cliente e poi gli ha chiesto duecento euro per non diffondere il video (11). A Firenze le lavoratrici sessuali cinesi si fanno pubblicità con cartelli affissi sui muri scritti con gli ideogrammi e/o accompagnati da un qr code (12). In una gara automobilistica che si è tenuta sul circuito di Misano Adriatico (Rimini) partecipava una Porsche sponsorizzata dal sito Escort-advisor, in cui i clienti scrivono recensioni delle lavoratrici sessuali con cui hanno avuto rapporti (13) (14). A Messina il responsabile della Caritas sostiene che in città è in crescita la prostituzione minorile nelle sale gioco e nelle sale bingo (15) (16).

A Bari le persone assistite per i loro bisogni primari dalla Caritas sono nell’80 per cento dei casi italiane, seguite da persone migranti della Georgia (17). La Calabria è la regione italiana con il tasso più alto di povertà alimentare (più del 36 per cento) seguita dalla Puglia (18). La Puglia è la regione italiana con il tasso più alto di povertà sanitaria (35 per cento) seguita dalla Calabria (19). L’imprenditore Alberto Genovese, rinchiuso nel carcere di Bollate (Milano) per violenza sessuale e cessione di droga, ha incassato 89,7 milioni di euro dalla vendita di una compagnia assicurativa che aveva fondato dieci anni fa (20). A Legnago (Verona) un imprenditore ha assoldato due sicari per lanciare bottiglie incendiarie sulla casa di un’ex dipendente che aveva vinto una causa di lavoro contro di lui (21). A Roma un’addetta alle pulizie del circolo Canottieri è stata licenziata per aver dato del tu a una socia del circolo (22). A Curtarolo (Padova) il comune è stato multato per aver motivato con alcuni video illegalmente acquisiti il licenziamento di una dipendente assenteista, che comunque non è stata reintegrata (23). A Terni la Ternana calcio, che si trova in difficoltà economiche ed è sotto indagine giudiziaria, per far quadrare i conti ha licenziato il giardiniere e l’addetto stampa, oltre ad aver demansionato altri dipendenti e mandato lettere di richiamo alle lavoratrici della lavanderia per spingere il personale alle dimissioni (24) (25). Il finanziere bolognese Andrea Pignataro, il cui patrimonio è stimato sui trenta miliardi di euro, è tra le prime dieci persone più ricche della Svizzera, dove ha la residenza, seguito dalla famiglia sorrentina degli armatori Aponte (26 miliardi di euro) e da quella romana dei Bertarelli (farmaceutica, venti miliardi di euro). Fra le trecento persone più ricche del paese quest’anno è entrato anche Pietro Gussalli Beretta, che è bresciano e fabbrica armi a Gardone Val Trompia (Brescia), ma ha preso anche lui la residenza in Svizzera (26) (27). Milano è diventata la terza città europea e l’undicesima al mondo per capacità di attrarre i super-ricchi stranieri, grazie alla flat tax e al mercato del lusso (28). Nel negozio di Hermès in via Montenapoleone a Milano è in vendita per Natale una maglietta nera da uomo a mille euro (29).

Un biglietto ferroviario sul Frecciarossa da Milano a Napoli, che abitualmente costa tra i settanta e i novanta euro, nel giorno dell’antivigilia di Natale è venduto tra i 107 e i 136 euro (30). Un biglietto aereo con la compagnia Ita per un volo diretto da Milano a Palermo nel giorno dell’antivigilia di Natale costa 365 euro, mentre il 7 gennaio costa 86 euro (31); se però si fa tappa a Varsavia cambiando aereo, lo stesso giorno dell’antivigilia si può andare da Milano a Palermo in sei ore a 128 euro (32). Per volare da Milano a Bari nel periodo natalizio conviene passare per la Bulgaria (33). L’aeroporto militare di Frosinone, che ospitava una base di elicotteri, sarà trasformato in una scuola interforze dove i soldati si addestreranno per pilotare i droni (34). Nell’aeroporto di Fiumicino (Roma) centinaia di militari, operatori della Croce rossa, addetti della protezione civile e figuranti hanno partecipato alla simulazione di un attacco terroristico con morti, feriti e ostaggi. Per rendere più realistica l’esercitazione è stato anche usato sangue finto (35). Sul treno ad alta velocità Milano-Bari una famiglia ha aggredito la capotreno e bloccato la corsa perché non era riuscita a scendere nella stazione di Foggia a causa di un guasto alla porta del vagone (36). Alla stazione di Terzigno (Napoli) due pendolari hanno bloccato la chiusura delle porte di un treno della Circumvesuviana, impedendo la ripartenza del convoglio fino all’arrivo dei carabinieri, per protestare contro il sovraffollamento e i ritardi (37). Il comitato dei pendolari della Circumvesuviana ha espresso solidarietà con la protesta parlando di “legittima difesa” (38). A Milano la storica stazione di porta Genova, un tempo molto usata dai pendolari, chiuderà per sempre con una cerimonia che prevede un viaggio su un treno storico verso Mortara (Pavia) (39). La cappella nella stazione Termini di Roma è stata chiusa perché alcune persone senza tetto ci dormivano e urinavano nell’acquasantiera (40). A Milano una donna che ha lasciato l’auto in un parcheggio vicino alla stazione centrale dalle 4.30 alle 23 ha pagato 165 euro (41). In alcune vie di Como da gennaio parcheggiare per strada costerà 72 euro al giorno (42). A Rimini un ristorante in centro dove si mangia pizza e hamburger ha convertito una parte del giardino in un parcheggio gratuito per i clienti perché trovare un posto in cui lasciare l’auto nelle vicinanze è spesso impossibile (43). A Pistoia la sbarra di un parcheggio a pagamento si è rotta e ha tenuto bloccati per più di un’ora gli automobilisti che volevano uscire (44). A Mogliano (Treviso) ignoti hanno rubato diverse targhe delle auto in un parcheggio, probabilmente per compiere reati, mettendole su altri veicoli (45). A Firenze il padre di un bambino con disabilità ha trovato il parcheggio a lui riservato sotto casa occupato da un altro veicolo, ha chiamato i vigili e l’ha fatto rimuovere, ma il giorno dopo la sua auto parcheggiata in quel posto è stata vandalizzata e rigata con una chiave su tutti e quattro i lati (46). A Ostia (Roma) ignoti hanno lasciato escrementi umani in diversi punti della chiesa e secondo l’associazione esorcisti questo gesto è da collegare con altre recenti profanazioni in un unico disegno del maligno (47). A Milano nel periodo natalizio una cooperativa vende articoli di cartoleria e taccuini ricavati interamente da escrementi di elefanti (48). A Giovo (Trento) qualcuno ha piantato bandierine colorate sopra tutti gli escrementi di cani trovati in un prato (49). A Castellammare di Stabia (Napoli) un uomo alla guida di un’auto trascinava un cane con il guinzaglio che usciva dal finestrino, ma è stato rintracciato grazie a un video girato e messo online da un altro automobilista e ora rischia fino a due anni di carcere (50) (51). A Roma un deputato ha depositato una proposta di legge per concedere otto ore di permesso ai lavoratori il cui cane o gatto è malato e tre giorni di congedo se l’animale muore (52). In una riserva naturale protetta sull’Appennino pistoiese le fototrappole hanno rivelato il ritorno in Toscana del gatto selvatico, classificato dal Wwf come animale in via d’estinzione (53) (54) (55). Ad Albiate (Monza) una donna si è chinata per accarezzare quello che credeva un gatto, invece era una piccola volpe che l’ha morsa, mandandola in ospedale (56). In un bosco di Gavano (Imperia) un cacciatore ha sparato a un cinghiale ma lo ha mancato, al che l’animale lo ha caricato mandandolo in ospedale (57). A Oderzo (Treviso) una donna vive con cento serpenti in casa, ma ammette che non è per niente facile addestrarli (58) (59). Dopo alcune recensioni negative, i gestori di un bed and breakfast nelle campagne di Maniago (Pordenone) hanno denunciato il vicino, proprietario di un gallo che ogni mattina dà la sveglia a tutti fra le 3.30 e le 4 (60). Un coniglio di San Vito al Tagliamento (Pordenone) ha vinto il titolo di campione d’Europa dei conigli (61).

Questo articolo è tratto dalla newsletter Cronache.

