L’11 dicembre in Portogallo sono previsti forti disagi nei trasporti pubblici, nelle scuole e negli ospedali a causa di uno sciopero generale contro un progetto di riforma del codice del lavoro sostenuto dal governo di destra.

Si tratta della più imponente mobilitazione dal 2013, quando il paese iberico era tenuto a galla dall’Unione europea e dal Fondo monetario internazionale in cambio di dure politiche d’austerità.

L’obiettivo della riforma è “stimolare la crescita economica per creare più posti di lavoro e pagare salari migliori”, ha dichiarato il primo ministro Luís Montenegro.

Più in concreto, il governo vuole estendere la durata dei contratti temporanei, permettere alle aziende di assumere subappaltatori dopo un piano di licenziamento e aumentare i servizi minimi da garantire in caso di sciopero.