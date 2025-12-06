Il nodo della discordia è un corposo progetto di riforma – chiamato Trabalho XXI ma noto anche come Pacote laboral – che cambia più di cento articoli della legislazione sul lavoro, il Codigo do trabalho. Secondo i sindacati le novità indeboliscono i diritti dei lavoratori, rendendo meno sicura l’occupazione e aumentando il precariato. Il governo, per bocca della ministra del lavoro Maria de Rosário Palma Ramalho , sostiene che la riforma non è squilibrata a favore delle imprese. Anzi, la legge attualmente in vigore “presenta semmai qualche squilibrio verso i lavatori, com’è naturale che sia in questa branca del diritto, ma soprattutto si basa su un modello di lavoro e relazioni del lavoro ormai profondamente inadeguati”, perché troppo rigidi e quindi dannosi per la competitività dell’economia portoghese.

L’11 dicembre il Portogallo potrebbe essere paralizzato da uno sciopero generale indetto dall’União geral de trabalhadores (Ugt) e dalla Confederação geral dos trabalhadores portugueses (Cgpt), i due maggiori sindacati nazionali, per protestare contro la riforma del lavoro presentata a luglio dal governo di Luís Montenegro, leader dei conservatori del Partido social democrata (Psd). In questi mesi si sono infittiti i contatti tra il governo e i rappresentanti dei lavoratori per introdurre modifiche che soddisfino entrambe le parti, ma nonostante alcune concessioni dell’esecutivo lo sciopero al momento sembra inevitabile, come dimostra il fatto che all’iniziativa hanno aderito finora più di cinquanta sigle sindacali.

Le proposte più discusse in effetti aumentano la flessibilità dei rapporti di lavoro. Innanzitutto, con la riforma sarà più facile licenziare: il governo propone che per il datore di lavoro sia più semplice e meno oneroso rivolgersi al tribunale per evitare il reintegro di un dipendente mandato via ingiustamente; le piccole e medie imprese potranno licenziare senza presentare una giusta causa; la riforma, inoltre, prevede l’abrogazione della norma secondo la quale non si può ricorrere all’outsourcing per coprire mansioni svolte da dipendenti licenziati nei dodici mesi precedenti.

Un’altra parte della riforma riguarda i contratti a tempo determinato: la durata passa da sei mesi a un anno, mentre ogni singolo accordo può essere rinnovato fino a un massimo di tre anni; non sarà più considerata un’infrazione grave il fatto che un’impresa non dia priorità a un dipendente per il quale è scaduto il contratto a tempo determinato se decide di assumere a tempo indeterminato nella stessa mansione. Attraverso un accordo tra datore di lavoro e dipendente sarà possibile allungare l’orario settimanale fino a un massimo di cinquanta ore (in precedenza era possibile solo con l’approvazione di almeno il 65 per cento del personale).

La riforma tocca molti altri aspetti. Per esempio, rende più facile rifiutare ai dipendenti la possibilità di lavorare a distanza: attualmente il no dev’essere arrivare per iscritto e soprattutto va motivato. Il governo vuole inoltre depenalizzare l’omessa denuncia di nuovo contratto di lavoro alla Segurança social: oggi un imprenditore rischia fino a tre anni di prigione o una multa fino a 180mila euro. Alcune proposte riguardano i diritti sindacali: è previsto l’ampliamento dei settori inclusi nei servizi minimi in caso di sciopero, aggiungendo gli asili nido e le case di cura, mentre dovrebbe ridursi la possibilità che le sigle sindacali possano svolgere azione di propaganda durante l’orario di lavoro e nei locali aziendali nelle imprese prive di dipendenti sindacalizzati.