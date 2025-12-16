Il 16 dicembre l’automobilista britannico che nel maggio scorso aveva travolto la folla che festeggiava la vittoria della squadra di calcio del Liverpool nel campionato inglese, ferendo più di 130 persone, è stato condannato a 21 anni e sei mesi di prigione.

Paul Doyle, 54 anni, stava andando a prendere un amico che aveva partecipato alla parata, quando si era messo nella scia di un’ambulanza ed era stato circondato e bloccato dai tifosi.

“Si è fatto prendere dalla rabbia e ha deciso di farsi strada tra la folla a qualsiasi costo, usando la sua automobile come un’arma impropria”, ha affermato Andrew Menary, il giudice del tribunale penale di Liverpool, rivolgendosi direttamente all’imputato.

Le immagini delle videocamere di sorveglianza e di un’altra installata sull’auto di Doyle mostrano la furia con cui l’uomo si è lanciato contro la folla, gridando e insultando i tifosi.