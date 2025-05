Il servizio ambulanze ha invece affermato che 27 persone, tra cui quattro bambini, sono state ricoverate in ospedale.

La polizia non considera l’episodio un atto terroristico, ma l’uomo alla guida dell’automobile è stato arrestato.

Il 26 maggio un automobilista ha travolto la folla che festeggiava la vittoria della squadra di calcio del Liverpool nel campionato inglese. Cinquanta persone sono rimaste ferite, quattro delle quali in modo grave.

“Riteniamo che si tratti di un incidente isolato, e non di un atto terroristico, e non stiamo cercando nessun altro”, ha dichiarato Jenny Sims, responsabile della polizia del Merseyside, durante una conferenza stampa.

I giocatori hanno sfilato su un autobus a due piani per circa quattro ore.

Nonostante la pioggia battente, centinaia di migliaia di persone si erano riunite per festeggiare la vittoria del Liverpool in Premier league.

Un uomo presente alla parata, Harry Rashid, 48 anni, citato dall’agenzia britannica Pa, ha detto di aver visto l’auto, “che procedeva a grande velocità”, colpire la folla e poi “persone stese a terra”. “È stato orribile”, ha aggiunto.

“Le scene di Liverpool sono davvero terribili”, ha dichiarato il primo ministro Keir Starmer in un comunicato, offrendo alla città “la solidarietà di tutto il paese”.

In occasione della precedente vittoria del Liverpool in campionato, nel 2020, non erano stati organizzati festeggiamenti a causa della pandemia di covid-19.