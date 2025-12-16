In realtà la polizia ha escluso un movente politico e annunciato l’arresto di Nick Reiner, figlio del regista con una lunga storia di dipendenze.

“Era una persona disturbata, secondo Trump”, ha affermato in terza persona. “Non ero un suo fan, da nessun punto di vista”, ha aggiunto.

Quando il pomeriggio del 15 dicembre la stampa gli ha chiesto alla Casa Bianca se confermasse le sue dichiarazioni, Trump ha attaccato nuovamente il regista.

Le sue parole hanno suscitato forte indignazione nel mondo politico statunitense.

“La mancanza di empatia e di eleganza nei confronti della famiglia Reiner in questo momento di profondo lutto e dolore è patetica e rivelatrice”, ha dichiarato sul social network X David Axelrod, ex consigliere del presidente democratico Barack Obama e oggi analista politico della Cnn.

“Non conosce la vergogna. È un vero idiota”, ha tuonato Chuck Schumer, leader della minoranza democratica al senato.

Anche il deputato repubblicano Thomas Massie ha contestato le parole di Trump. “A prescindere da quello che si possa pensare di Reiner, le dichiarazioni del presidente su un uomo che è stato appena brutalmente assassinato sono inappropriate e irrispettose”, ha affermato su X.

La deputata repubblicana Marjorie Taylor Greene, una sostenitrice di Trump della prima ora che negli ultimi mesi è entrata in rotta di collusione con lui, ha espresso le sue condoglianze ai familiari delle vittime.

“È una tragedia familiare, non una questione politica”, ha dichiarato su X, riferendosi alle parole di Trump.