“Un po’ di flessibilità è indispensabile considerando le difficoltà dei costruttori a mettere sul mercato solo auto al 100 per cento elettriche entro il 2035”, ha dichiarato all’Afp.

Allentando l’obiettivo per il 2035, l’Ue non rinuncia alle sue ambizioni climatiche, ma adotta un approccio “pragmatico” di fronte alle difficoltà del settore automobilistico, ha affermato il commissario europeo dell’industria Stéphane Séjourné.

I costruttori potranno continuare a vendere una quota limitata di auto nuove con motori termici o ibridi a determinate condizioni, in particolare quella di compensare le emissioni di anidride carbonica derivanti da questa “flessibilità”, ha precisato la Commissione europea.

In risposta alla crisi del settore automobilistico in Europa, il 16 dicembre l’Unione europea (Ue) ha rinunciato a imporre ai costruttori il passaggio al 100 per cento elettrico a partire dal 2035, come prevedeva una misura ambientale chiave.

Il divieto di vendere auto con motori termici o ibridi a partire dal 2035 era una misura chiave del Patto verde europeo, il cui è obiettivo è permettere all’Ue di raggiungere la neutralità carbonica nel 2050.

Ma negli ultimi mesi Bruxelles, di fronte alla concorrenza della Cina e alle tensioni commerciali con gli Stati Uniti, ha rinviato o ridimensionato varie misure ambientali.

Più nel dettaglio, entro il 2035 le case automobilistiche dovranno ridurre del 90 per cento le emissioni di anidride carbonica delle auto vendute rispetto ai livelli del 2021, e compensare il restante 10 per cento. Il settore dovrà essere completamente decarbonizzato entro il 2050.

La Commissione europea ha anche affermato di voler incentivare lo sviluppo di modelli elettrici di piccole dimensioni a prezzi accessibili.

I costruttori europei chiedevano da tempo più flessibilità, citando le vendite deboli mentre i loro rivali cinesi, tra cui la Byd, aumentano le quote di mercato.

L’ong Greenpeace ha definito l’annuncio di Bruxelles “una pessima notizia per il clima”.