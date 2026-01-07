Il 7 gennaio la coalizione a guida saudita ha bombardato la roccaforte del capo dei separatisti nel sud dello Yemen, sostenuto dagli Emirati Arabi Uniti e accusato di alto tradimento dai suoi rivali nel governo. Secondo un funzionario locale, più di 15 attacchi hanno preso di mira la regione di Al Dali dopo che il capo dei separatisti del Consiglio di transizione del sud (Stc), Aidarus al Zubaidi, aveva evitato di raggiungere la capitale saudita Riyadh per dei colloqui il cui obiettivo era mettere fine agli scontri tra la sua fazione e quelle sostenute dall’Arabia Saudita. Secondo due fonti ospedaliere, gli attacchi hanno causato la morte di almeno quattro civili.

La coalizione a guida saudita ha annunciato di aver effettuato degli “attacchi preventivi di portata limitata” contro i separatisti per impedirgli di “estendere le operazioni”. Ha aggiunto che Al Zubaidi “è fuggito in una località sconosciuta” dopo aver disertato l’aereo che l’avrebbe portato in Arabia Saudita. Al Zubaidi guida l’Stc, una fazione della coalizione governativa yemenita che la settimana scorsa aveva annunciato di voler creare entro due anni uno stato nel sud dello Yemen, dove tra il 1967 e il 1990 esisteva una repubblica indipendente. All’inizio di dicembre le forze dell’Stc avevano assunto il controllo di ampi territori, ma le altre fazioni, legate a Riyadh e sostenute dall’aviazione saudita, li avevano poi riconquistati.

L’invito ai colloqui

L’Arabia Saudita aveva poi invitato le parti a partecipare a dei colloqui a Riyadh il 7 gennaio. Ma intorno alla mezzanotte la coalizione “ha ricevuto informazioni secondo cui Al Zubaidi aveva trasferito le sue forze, comprendenti blindati e armi pesanti”, verso la regione di Al Dali, la sua roccaforte nel sudovest dello Yemen. “La delegazione separatista è partita per Riyadh, ma senza Al Zubaidi, che è fuggito in una località sconosciuta”, ha aggiunto la coalizione. L’Stc ha invece affermato che il suo capo “continua a svolgere le sue funzioni” da Aden, il principale porto nel sud dello Yemen, e ha esortato l’Arabia Saudita a cessare gli attacchi. Ex capitale dello Yemen del Sud, uno stato indipendente dal 1967 al 1990, Aden è considerata una seconda roccaforte dell’Stc. Il governo yemenita si era trasferito nella città dopo che nel 2014 era stato estromesso dalla capitale Sanaa dai ribelli huthi, sostenuti dall’Iran.

Divergenze tra Riyadh e Abu Dhabi