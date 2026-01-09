Grok, il chatbot d’intelligenza artificiale del social network X di Elon Musk, ha disattivato il 9 gennaio per gli utenti non paganti la sua funzione di creazione di immagini, finita al centro delle polemiche per aver permesso di generare false immagini a carattere sessuale di donne e minorenni.

Le immagini, realizzate ritoccando foto o video di persone reali per denudarle, hanno suscitato proteste in tutto il mondo.

Interpellato il 9 gennaio dagli utenti su X, Grok ha risposto: “La funzione di creazione e modifica d’immagini è attualmente riservata agli abbonati. È possibile abbonarsi per sbloccarla”.