Il 12 gennaio 27 persone sono morte e 73 sono rimaste ferite in un attacco con i droni condotto dai paramilitari delle Forze di supporto rapido (Rsf) contro una base militare nel sudest del Sudan.

“L’attacco è stato condotto nella città di Singa”, ha affermato Ibrahim al Awad, ministro della salute dello stato sudorientale del Sennar.

“Si è verificato durante una riunione di alto livello a cui partecipavano militari, poliziotti e agenti dei servizi di sicurezza di vari stati sudanesi”, ha precisato una fonte della sicurezza.

Secondo un comunicato ufficiale, il governatore dello stato del Nilo Bianco “è scampato alla morte per un soffio”, mentre la sua guardia del corpo e il responsabile del protocollo sono rimasti uccisi.