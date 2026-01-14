La sua caduta ha provocato il deragliamento di un treno in viaggio tra la capitale Bangkok e il nordest del paese.

Il 14 gennaio una gru è crollata su un treno passeggeri in Thailandia, causando almeno 32 morti e decine di feriti, secondo l’ultimo bilancio fornito dalle autorità locali.

Almeno 32 persone sono morte e più di sessanta sono rimaste ferite, sette delle quali in modo grave, hanno riferito le autorità sanitarie locali, precisando che tre persone risultano disperse.

Il progetto ferroviario in questione, da cinque miliardi dollari, avviato nel 2017 con una decina di anni di ritardo, prevede la messa in servizio del primo treno ad alta velocità della Thailandia.

Dovrebbe permettere di collegare entro il 2028 Bangkok a Kunming, nel sud della Cina, passando per il Laos.

È sostenuto dalla Cina nell’ambito della sua iniziativa strategica “nuova via della seta”, il cui obiettivo è alimentare gli scambi commerciali con il resto del mondo e rafforzare la sua influenza nel sudest asiatico.

Per evitare che il progetto aumentasse in maniera eccessiva la sua dipendenza da Pechino, irritando gli Stati Uniti, la Thailandia ha insistito per farsi carico dell’intero costo.