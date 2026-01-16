“Il Canada e la Cina hanno raggiunto un accordo commerciale preliminare ma storico, che punta a eliminare gli ostacoli al commercio bilaterale riducendo i dazi”, ha dichiarato Carney durante un briefing con la stampa a margine della visita, la prima di un capo di governo canadese a Pechino da otto anni.

Il 16 gennaio il primo ministro canadese Mark Carney ha annunciato accordi con la Cina sui dazi doganali reciproci e sull’importazione di auto elettriche, durante una visita a Pechino che segna l’avvio di un partenariato dopo anni di tensioni.

Il presidente cinese Xi Jinping si è impegnato a esentare i canadesi che andranno in Cina dall’obbligo del visto, ha dichiarato Carney, senza chiarire se questa disposizione si applicherà solo ai turisti.

Sia Carney sia Xi hanno salutato l’avvio di un nuovo partenariato tra i due paesi, sottoposti nell’ultimo anno a forti pressioni da parte degli Stati Uniti di Donald Trump.

Le relazioni sinocanadesi si erano fortemente deteriorate nel 2018 dopo l’arresto in Canada, su richiesta degli Stati Uniti, di una dirigente dell’azienda cinese Huawei, seguito dall’incarcerazione di due cittadini canadesi in Cina, accusati di spionaggio.

Dall’estate del 2024 lo scontro si era spostato dal fronte diplomatico a quello commerciale, con l’imposizione di dazi sulle auto elettriche e sull’acciaio cinesi, e ritorsioni di Pechino sui prodotti agricoli canadesi, tra cui la colza, che ha un ruolo importante per l’alimentazione e i biocarburanti, di cui il Canada è uno dei principali produttori mondiali.