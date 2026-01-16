Il 15 gennaio Donald Trump ha salutato il “gesto magnifico” dell’oppositrice venezuelana María Corina Machado, che gli ha regalato la medaglia del premio Nobel per la pace durante un incontro alla Casa Bianca.

“María mi ha consegnato il suo Nobel per la pace per il lavoro che ho svolto. È un gesto magnifico. Grazie María!”, ha affermato sul suo social network Truth Social il presidente statunitense, che ambiva apertamente a questo riconoscimento.

In precedenza Machado aveva annunciato di aver “regalato” la sua medaglia a Trump, malgrado quest’ultimo non l’abbia presa in considerazione per la successione del presidente venezuelano Nicolás Maduro, catturato dalle forze armate statunitensi all’inizio di gennaio.

“Trump se lo merita. È stato un momento molto emozionante”, ha dichiarato Machado durante un’intervista all’emittente statunitense Fox News.