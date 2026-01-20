Più di 160 cristiani sono stati rapiti il 18 gennaio durante un attacco a due chiese nel centronord della Nigeria, in un contesto di recrudescenza dei rapimenti di massa e in cui Washington denuncia “persecuzioni religiose”. Uomini armati hanno attaccato due chiese durante la messa domenicale sequestrando più di 160 fedeli in un villaggio dello stato di Kaduna, secondo quanto riferito il 19 gennaio da un esponente del clero cristiano e da un rapporto delle Nazioni Unite. “Gli assalitori hanno bloccato l’ingresso delle chiese e hanno costretto i fedeli a seguirli nella foresta”, ha dichiarato all’Afp il pastore Joseph Hayab, presidente dell’Associazione cristiana della Nigeria nel nord del paese. “Hanno rapito 172 persone, ma nove sono riuscite a fuggire, quindi gli ostaggi sono attualmente 163”, ha affermato, precisando che gli attacchi sono avvenuti nel villaggio di Kurmin Wali.

Gli attacchi sono confermati da un rapporto delle Nazioni Unite ottenuto dall’Afp, che parla di “più di cento fedeli” rapiti da “banditi armati”. La polizia dello stato di Kaduna non ha confermato l’attacco, ma il suo capo, Muhammad Rabiu, ha dichiarato alla stampa che gli agenti “hanno raggiunto il luogo del presunto crimine”. Rabiu ha aggiunto che “al momento non abbiamo conferma di un attacco o di un rapimento di massa”. Il commissario di stato alla sicurezza interna, Sule Shuaibu, si è spinto oltre, definendo “totalmente falsa” la notizia di un rapimento di massa. “Non abbiamo prove”, ha aggiunto. “Solo i politici negano il rapimento di massa”, ha ribattuto ItIshaku Dan’azumi, capo tradizionale del villaggio di Kurmin Wali, intervistato dall’Afp. “Non è la prima volta che gli abitanti del villaggio vengono rapiti. Finora avevamo risolto il problema da soli pagando i riscatti. Questa volta ci siamo rivolti alle autorità perché il numero di persone rapite supera la nostra capacità di far fronte alla situazione”, ha dichiarato.