La sera del 21 gennaio il presidente statunitense Donald Trump, in visita a Davos, ha annunciato di aver definito, sotto l’egida della Nato, un “accordo quadro” sulla Groenlandia e sull’Artico. “Nel corso di un incontro molto produttivo con il segretario generale della Nato Mark Rutte, abbiamo elaborato un accordo quadro sulla Groenlandia e sull’intera regione artica”, ha dichiarato sul suo social network Truth Social. Trump ha assicurato davanti alla stampa che l’accordo darà agli Stati Uniti “tutto ciò di cui abbiamo bisogno, e per sempre”, senza fornire ulteriori dettagli. A una domanda se ciò implicasse l’acquisizione della Groenlandia, un territorio autonomo danese, ha esitato e dato poi una risposta evasiva: “È un accordo a lungo termine. È l’accordo a lungo termine per eccellenza”.

“Le discussioni tra gli Stati Uniti e la Nato sulla Groenlandia mirano a privare la Russia e la Cina della possibilità di accedere a questo territorio e ai paesi della regione artica”, ha affermato Rutte. “L’obiettivo è garantire collettivamente la sicurezza di sette paesi dell’Artico, ha aggiunto, citando Stati Uniti, Canada, Danimarca, Islanda, Svezia, Finlandia e Norvegia. La premier danese Mette Frederiksen ha però sottolineato alla tv danese che né la Danimarca né la Groenlandia sono state coinvolte in queste discussioni. “Solo Danimarca e Groenlandia possono prendere decisioni che riguardano il territorio danese e groenlandese”, aveva affermato poco prima in un comunicato.