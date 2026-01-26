Il 26 gennaio si è aperto il Slovacchia il terzo processo ai presunti mandanti del duplice omicidio del giornalista investigativo Ján Kuciak e della sua fidanzata Martina Kušnírová, avvenuto nel 2018. Il processo si è aperto poco prima delle 9 presso il tribunale penale speciale di Pezinok, vicino alla capitale Bratislava. L’uomo d’affari Marian Kočner, 62 anni, accusato di essere il mandante del duplice omicidio, è stato condotto in aula ammanettato e indossando una mascherina chirurgica. Era stato assolto due volte, nel 2020 e nel 2023, ma in entrambi i casi le sentenze erano state annullate dalla corte suprema, che aveva ordinato nuovi processi. L’uomo sta attualmente scontando una pena detentiva per un altro caso.

Kuciak e Kušnírová, entrambi ventisettenni, erano stati uccisi a colpi di pistola nel febbraio 2018 nella loro casa nella cittadina di Veľká Mača, poco prima della pubblicazione di un articolo sui legami tra alcuni politici e il gruppo criminale italiano ‘Ndrangheta. Il duplice omicidio aveva scatenato un’ondata di proteste nel paese, costringendo alle dimissioni il primo ministro Robert Fico, tornato poi al potere nell’ottobre 2023. Oltre a Kočner, alla sbarra c’è la sua presunta complice Alena Zsuzsová, 51 anni, che all’epoca dei fatti era la sua compagna.

Prove trascurate